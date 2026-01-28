iPhone Air內地促銷降價2500元破紀錄，華強北拒回收稱「不好賣」

蘋果天貓旗艦店日前開啟新年大促，原價7999元(人民幣．下同)的iPhone Air，官方立減2000元，疊加國補，到手價5499元起，即減幅高達2500元。據《快科技》指出，儘管蘋果近年來在新機開售後會小幅促銷，但此次新年活動中，iPhone Air的降價幅度尤為明顯，刷新新款iPhone的降價紀錄。



《第一財經》則報道指，深圳華強北電子市場有許多商家表示不願意回收iPhone Air，認為該機型「不好賣」。iPhone Air的回收價格已現斷崖式下跌，從降價前的6000餘元跌至目前的4000元左右。有商家直言，如果蘋果官方維持促銷政策，後續iPhone Air的二手及回收價格還會進一步下跌。



據了解，此次降價背後，核心原因是iPhone Air上市後的銷量表現不及預期。第三方數據顯示，截至2026年1月24日，iPhone Air國行累計激活量不足20萬台，首周激活量僅約5萬-5.5萬台，在同期iPhone 17系列中的銷量佔比不足3%，表現明顯偏弱。

《經濟通通訊社28日專訊》