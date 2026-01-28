吉宏股份(02603)控股股東累沽486萬A股，佔1%股權

吉宏股份(02603)(深:002803)公布，近日收到控股股東、實際控制人莊浩及其一致行動人莊澍、西藏永悅詩超企業管理告知函，在去年12月30日至昨日期間，他們以大宗交易方式減持約486.17萬股A股，佔總股本約1.08%。
該集團指，交易後，莊浩及其一致行動人持股佔總股本由26.37%降至25.29%。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/01/2026 08:39
