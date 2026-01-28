  • 會員
AH股新聞

28/01/2026 08:40

福壽園(01448)獨董調任執董兼首席發展策略師，執董談理安調任非執董

　　福壽園(01448)公布，何敏已由獨立非執行董事調任為執行董事，亦獲委任為首席發展策略師，以及副主席談理安已由執行董事調任為非執行董事，並會繼續擔任薪酬委員會成員，均自昨日起生效。

　　該集團指，何敏享有薪酬每月22萬元人民幣及酌情花紅，目前他擔任深圳四方精創(深:300468)非執行董事。至於何敏調任後，不再擔任審核委員會主席及合規委員會成員，但會繼續擔任提名委員會成員。
《經濟通通訊社28日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

