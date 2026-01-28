  • 會員
28/01/2026 08:43

恒瑞醫藥(01276)產品HRS-5346片獲納入突破性治療品種名單

　　恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)公布，子公司山東盛迪醫藥的HRS-5346片被國家藥品監督管理局藥品審評中心納入突破性治療品種名單。

　　該集團指，該產品擬定適應症為用於治療脂蛋白(a)水平的升高，目前國內外尚無同類產品獲批上市。截至目前，HRS-5346片相關項目累計研發投入約7630萬元人民幣。
《經濟通通訊社28日專訊》

