永泰生物(06978)975萬人幣向主要股東天士力提供項目管理服務

永泰生物-B(06978)公布，間接非全資附屬公司永泰北京向主要股東天士力(滬:600535)提供特定細胞產品解凍、洗滌、配方、灌裝、檢測及相關技術與項目管理服務，收取服務費975萬元人民幣。



該集團指，與天士力訂立委託服務協議，為期24個月，提供服務的項目為天士力細胞療法項目，藉此獲得穩定服務收入來源。

《經濟通通訊社28日專訊》