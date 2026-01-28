  • 會員
大國博弈
AH股新聞

28/01/2026 08:43

永泰生物(06978)975萬人幣向主要股東天士力提供項目管理服務

　　永泰生物-B(06978)公布，間接非全資附屬公司永泰北京向主要股東天士力(滬:600535)提供特定細胞產品解凍、洗滌、配方、灌裝、檢測及相關技術與項目管理服務，收取服務費975萬元人民幣。

　　該集團指，與天士力訂立委託服務協議，為期24個月，提供服務的項目為天士力細胞療法項目，藉此獲得穩定服務收入來源。
《經濟通通訊社28日專訊》

