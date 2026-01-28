  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

28/01/2026 07:52

《滬／深股通》紫金礦業為滬股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(27日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)5852.70
兆易創新(603986)2208.80
瀾起科技(688008)2093.38
工業富聯(601138)2004.27
中國平安(601318)1617.69
洛陽鉬業(603993)1483.98
長電科技(600584)1441.48
海光信息(688041)1324.76
寒武紀(688256)1263.52
白銀有色(601212)1232.34
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3740.66
寧德時代(300750)2998.52
新易盛(300502)2073.07
天孚通信(300394)1910.64
通富微電(002156)1872.61
陽光電源(300274)1711.23
立訊精密(002475)1308.93
信維通信(300136)1183.54
東方財富(300059)1135.96
邁為股份(300751)1118.26

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區