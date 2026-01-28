《滬／深股通》紫金礦業為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(27日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|5852.70
|兆易創新
|(603986)
|2208.80
|瀾起科技
|(688008)
|2093.38
|工業富聯
|(601138)
|2004.27
|中國平安
|(601318)
|1617.69
|洛陽鉬業
|(603993)
|1483.98
|長電科技
|(600584)
|1441.48
|海光信息
|(688041)
|1324.76
|寒武紀
|(688256)
|1263.52
|白銀有色
|(601212)
|1232.34
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3740.66
|寧德時代
|(300750)
|2998.52
|新易盛
|(300502)
|2073.07
|天孚通信
|(300394)
|1910.64
|通富微電
|(002156)
|1872.61
|陽光電源
|(300274)
|1711.23
|立訊精密
|(002475)
|1308.93
|信維通信
|(300136)
|1183.54
|東方財富
|(300059)
|1135.96
|邁為股份
|(300751)
|1118.26
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》
