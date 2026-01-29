《駐京專電》交通部：7座以下客車2月15日到23日上高速公路免費

交通運輸部運輸服務司負責人高博在國新辦新聞發布會上表示，今年春節假期，2月15日0時到2月23日24時，全國高速公路將免收7座及以下小型客車通行費。



據此前國務院辦公廳發布《關於2026年部分節假日安排的通知》：春節假期從2月15日至2月23日，共9天，為「史上最長春節假期」。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》