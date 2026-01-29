《滬／深股通》紫金礦業(601899)為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|4769.00
|貴州茅台
|(600519)
|3974.37
|中國平安
|(601318)
|3823.84
|工業富聯
|(601138)
|2684.58
|中國鋁業
|(601600)
|2055.60
|中信證券
|(600030)
|2050.46
|北方稀土
|(600111)
|2015.18
|洛陽鉬業
|(603993)
|1767.08
|藥明康德
|(603259)
|1737.62
|兆易創新
|(603986)
|1732.52
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4159.35
|中際旭創
|(300308)
|3091.89
|陽光電源
|(300274)
|2976.94
|新易盛
|(300502)
|2819.65
|天孚通信
|(300394)
|2283.43
|美的集團
|(000333)
|1962.01
|北方華創
|(002371)
|1921.51
|科大訊飛
|(002230)
|1871.30
|立訊精密
|(002475)
|1475.66
|通富微電
|(002156)
|1433.71
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
