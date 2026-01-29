  • 會員
AH股新聞

29/01/2026 17:39

《滬／深股通》紫金礦業(601899)為滬股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)4769.00
貴州茅台(600519)3974.37
中國平安(601318)3823.84
工業富聯(601138)2684.58
中國鋁業(601600)2055.60
中信證券(600030)2050.46
北方稀土(600111)2015.18
洛陽鉬業(603993)1767.08
藥明康德(603259)1737.62
兆易創新(603986)1732.52

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4159.35
中際旭創(300308)3091.89
陽光電源(300274)2976.94
新易盛(300502)2819.65
天孚通信(300394)2283.43
美的集團(000333)1962.01
北方華創(002371)1921.51
科大訊飛(002230)1871.30
立訊精密(002475)1475.66
通富微電(002156)1433.71

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》

