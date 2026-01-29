  • 會員
AH股新聞

29/01/2026 08:07

《神州頭條》報章頭版摘要：起草推動央企培育新興支柱產業文件

▷ 国务院国资委1月28日称正起草推动央企培育新兴支柱产业文件
▷ 北交所合格投资者账户数1月20日突破1000万户
▷ 1月港股IPO递表公司达96家主板及2家GEM

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平復信津巴布韋老戰士
國家主席習近平復信津巴布韋解放斗爭老戰士。習近平強調，2026年是中非開啟外交關系70周年，也是「中非人文交流年」中方願以落實中非合作論壇北京峰會成果為契機，同非方賡續傳統友誼，共同開創中非關系更加輝煌的未來。希望你們帶動更多非洲青年投身中津、中非友好事業。

推動央企培育新興支柱產業文件正在起草
「2026年，國務院國資委將以高質量編制實施『十五五』規劃為契機，接續推動中央企業加快布局新興產業，搶佔未來競爭主動權。」1月28日，國務院國資委科技創新局局長張劍龍在國新辦舉行的新聞發布會上透露，國務院國資委正在研究起草關於推動中央企業培育新興支柱產業的工作文件。

去年末上市公司市值中位數同比提升近三成
中國上市公司協會發布的2025年12月統計月報顯示，2025年，萬億元以上市值公司新增1家，千億元以上市值公司新增44家，百億元以上市值公司新增427家，20億元以下市值公司減少379家。2025年末，上市公司市值中位數65.08億元，同比提升近30%。


《上海證券報》

國資央企發力2026年：研究起草推動央企培育新興支柱產業文件
國務院國資委副主任龐驍剛等相關負責人在國新辦發布會介紹了2025年國資央企高質量發展情況，對於市場關注的並購重組、新央企組建、航空航天、具身智能等領域的下一步安排，發布會均有提及。此外，發布會還透露一則重要消息--國務院國資委正研究起草關於推動中央企業培育新興支柱產業的工作文件。

開年以來近百家公司衝刺港股IPO，多家公司已在A股上市
衝刺港股IPO的熱潮持續高漲。1月尚未結束，今年以來已有近100家公司向港交所遞交招股書。僅1月26日，遞表公司數量便達到13家。截至28日，本月已有96家公司向港交所主板遞表，另有2家公司向港交所GEM（創業板）遞表。

北交所合格投資者規模突破1000萬戶
截至1月20日，開通北交所交易權限的投資者帳戶數量已突破1000萬戶，創下歷史新高，較去年同期淨增近200萬戶。這一跨越式增長，標志著北交所市場吸引力與投資者生態建設步入新階段。


《證券時報》

國資委：扎實做好新央企組建和戰略性重組
2026年國務院國資委將扎實做好新央企組建和戰略性重組，大力強化自主創新、原始創新，研究起草關於推動中央企業培育新興支柱產業的工作文件，推動央企探索組建「AI+」產業共同體。

利率下行存款搬家，認知升級重塑理財觀
近期，在存款利率下行、大量高息定存到期的背景下，居民存款搬家入市再度成為市場的關注焦點。一場尋求「存款替代」的浪潮正悄然興起，這些昔日安穩「躺」在銀行帳戶中的儲蓄資金，既不滿足於存款的微薄利息，又對純權益類產品的高波動心存顧慮，轉而希望尋求一種既能獲取穩健基礎收益又能分享資本市場成長紅利的「中間路線」產品。

創新驅動產業躍遷，上市「湘軍」跑出加速度
「十四五」時期，湖南省資本市場緊扣「三高四新」戰略定位，以服務實體經濟高質量發展為核心，在上市公司培育、板塊結構優化、創新動能集聚、社會責任履行等方面取得突破性成就。「十四五」時期，湖南省資本市場實現跨越式發展，上市「湘軍」跑出加速度。

