Wonder in ...
AH股新聞

29/01/2026 17:00

《鍾之日記》內房消費走強，兩萬八未企穩

免責聲明

▷ 英國首相施紀賢1月28日率團訪華，與習近平會晤
▷ 恒指期結日觸及28000點未企穩，主板成交3320億港元
▷ 內房股受「三條紅線」政策淡出影響連續上漲

　　1月29日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　英國首相施紀賢昨日（28日）率領60餘名政商領袖組成的龐大代表團訪華，此行是自2018年後，英國首相首次訪問中國，備受市場關注。中國國家主席習近平今天在北京人民大會堂會見施紀賢，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長。施紀賢又提到，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。

　　今日為期指結算日，恒指六連升累漲逾1300點、創逾4年半高後，今早低開回吐，不久後喘穩收復失地，並再展升勢。內房、消費股拉升，助力恒指一度重上兩萬八，惟該位置獲利情緒仍濃厚，恒指觸及後又迅即回順，兩萬八得而復失，全日升141點或0.5%，七連升，收報27968，今日主板成交近3320億元。

*A股三連升，兩市成交突破3.2萬億元*

　　滬深股市成交放量、升跌不一。滬綜指收升0.16%報4157.98點，三連升，深成指跌0.3%，創業板指軟0.57%。兩市全天成交3.2萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增2646億元或9%。從板塊來看，白酒板塊午後爆發，金徽酒(滬:603919)、水井坊(滬:600779)等多股漲停。飛天茅台價格持續上漲，業內人士透露，臨近年末部分煙酒店提前備貨和茅台採取的控量策略，或是推動價格上漲的主要原因。

*內房股續走強，專家促支持房地產融資*

　　住建部主管媒體《中國房地產報》上日發布文章稱，多家房地產企業已不再被監管部門要求每月上報「三條紅線」相關數據，僅部分出險房企需向總部所在城市的風險處置專班組定期匯報資產負債率等核心財務指標。文章指出，「三條紅線」政策已經基本退出房地產行業發展舞台，房地產行業負債水平趨向健康；但銀行對新增貸款的審批和監管依然從嚴把關。

　　「三條紅線」政策要追溯到2020年8月，剔除預收款後的資產負債率不得大於70%；淨負債率不得高於100%；現金短債比不得低於1.0倍。根據房企觸線情況，將其劃分為「紅、橙、黃、綠」四檔，並據此設定有息負債規模增速上限，從0%到15%不等。

　　受此利好訊號提振，地產股連續兩日上漲，融創中國(01918)飆逾29%，碧桂園(02007)彈16.3%，越秀地產(00123)收升8.3%，中國海外(00688)漲6%，龍湖集團(00960)揚5.8%，華潤置地(01109)全日升4.6%。

　　對於「三條紅線」的淡出，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，「三條紅線」在目前情況下已經不合時宜。一方面，全國房企到位資金連續4年負增長，年均為-17.5%，超過了新建商品房銷售額4年來年均-15.7%的跌幅。由於地產下行，銀行「雨天收傘」的慣性操作，金融機構貸款投放已經過度收縮謹慎。同時，很多企業經營收縮，對貸款的需求在下降。另一方面，目前房企高槓桿、高負債擴張模式正在消退。即便放開「三條紅線」，現在開發貸資金、預售資金都已經實現專款專用、封閉流轉，保障交付沒有問題，風險也降低了很多。

　　李宇嘉認為，目前應該鼓勵金融機構支持房地產投資。經過行業的調整，高風險企業的退出，行業整頓進入末期，留存下來的企業，在保障交付的同時，轉向打造高品質的「好房子」，其中不乏經營穩健、風險可控、口碑很好的優質房企。但由於市場調整也開始進入探底階段，當前需求端比較疲弱，開發商銷售和回款尚不穩定，這時如果融資不支持，可能導致惡性循環。

*多地啟動新春消費活動，餐飲消費股造好*

　　2026年農曆春節將近，內地將迎來連休9天的「史上最長春節假期」。文旅部今日在福建省泉州市開啟2026年全國春節文化和旅遊消費月主場活動，活動將持續至3月初，各地將圍繞年俗、冰雪遊、親子遊等熱點推出文旅產品，舉辦約3萬場次文旅消費活動，同時發放超3.6億元人民幣消費券等補貼。

　　地方政府亦陸續啟動新春消費季活動。廣州市商務局副局長吳炳祥昨日在新聞發布會上透露，在春節前後廣州還將分多輪發放5000萬元人民幣政府餐飲消費券，並撬動廣東銀聯等金融機構，美團、抖音等平台企業推出更多商業優惠券。武漢市上周五（23日）公布，將在春節期間舉辦超過120項文化旅遊活動，並配合600餘場餐飲、零售促消費活動，以及100餘項體育消費活動，合計發放各類消費券約2.78億元人民幣。

　　內地餐飲消費股今日造好，小菜園(00999)、安踏體育(02020)收升近5%，海底撈(06862)、李寧(02331)、華潤啤酒(00291)漲幅均超3%，蒙牛乳業(02319)彈近3%，美的集團(00300)升逾2%。

　　東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，2026年中國財政促消費資金規模有望上調至5000億元人民幣，促消費範圍也將從耐用消費品擴大至一般消費品和服務消費。其中，在服務消費方面，預計2026年將重點用好人行服務消費與養老再貸款，支持市場主體提升服務消費供給能力，釋放居民服務消費潛力。

　　高盛亞太區（日本除外）總裁施南德近日在亞洲金融論壇上指出，內地經濟兩部分表現分化，科技、出口高速增長，貿易順差創新高，但同時國內消費雖然近期回升，但增速仍相當緩慢。他認為，內地需要考量如何增加更多消費帶動經濟其餘部分，以內需消化部分產能，不過他對內地來年經濟前景仍持積極態度。

