【聚焦人幣】人行上海總部：去年涉外收支和銀行結售匯規模創新高

人民銀行上海總部召開2026年第一季度新聞發布會，人民銀行上海總部外匯管理部副主任鍾磊介紹，2025年，上海涉外經濟持續活躍，涉外收支和銀行結售匯規模再創新高。2025年，上海地區銀行代客涉外收支總額5.66萬億美元，佔全國的36%以上，同比增長14.3%。銀行結售匯總額超1.15萬億美元，佔全國的23%以上，同比增長10.7%。



2025年，上海地區境內直接投資資本金流入逐季回升，境外直接投資保持增長，全年直接投資涉外收支總額同比增長5.8%。隨著金融市場雙向開放穩步推進，外資配置人民幣資產、境內主體參與國際金融市場日益活躍，相關的跨境資金流動主要依托上海國際金融中心實現，全年證券投資項下收支總額同比增長19%以上，佔全國的比重超六成。



2025年，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，上海地區外匯市場運行平穩、交易活躍，全年銀行結匯、售匯規模同比分別增長21%和4%。企業在跨境貿易投資中主動識別和管理匯率風險的需求上升，全年轄內銀行辦理的人民幣外匯衍生品業務簽約規模同比增長9.6%，外匯套保比率接近38%，高於全國同期水平約8個百分點，處於全國領先水平。

《經濟通通訊社29日專訊》