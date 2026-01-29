  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

29/01/2026 08:51

《提振消費》深圳推動家居業接入AI，鼓勵加快適配國產系統和芯片

　　為釋放消費潛能，大力提振消費，深圳市市場監督管理局等五部門印發《深圳市優化消費環境三年行動計劃（2026-2028年）》，以APEC會議在深圳舉辦為契機，加快建設具有全球重要影響力的消費中心。

　　行動計劃提出，大力促進家居消費。完善智能家居產業發展生態，打造智能家居消費體驗中心，構建「大家居」生態體系。鼓勵智能家居企業加快適配國產操作系統和芯片，推動家具、電視、影音娛樂、門鎖、廚具、照明、掃地機器人、健身器材等全面接入AI，打造智能家居「拳頭產品」。

　　行動計劃提到，加大優質產品推廣力度，鼓勵電商平台、大型商超等開設產品質量分級專區，推動全國農產品質量分級評價中心落地深圳。加強智慧商店、智慧街區、智慧商圈、智慧景區建設，打造導航導視、數字化景觀展示、營銷服務推送等智慧消費生態系統。

　　同時，大力促進家裝消費品「煥新」，開展家居消費季、家紡消費節、家裝消費節等促消費活動，鼓勵舊房裝修、局部改造和居家適老化改造。推動「開源鴻蒙+全屋智能」深度融合，建設智能家居展示區，打造以人為本的智慧生活空間。
《經濟通通訊社29日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從達沃斯思索新舊秩序的含糊性

28/01/2026 19:13

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區