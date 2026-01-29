《提振消費》深圳推動家居業接入AI，鼓勵加快適配國產系統和芯片

為釋放消費潛能，大力提振消費，深圳市市場監督管理局等五部門印發《深圳市優化消費環境三年行動計劃（2026-2028年）》，以APEC會議在深圳舉辦為契機，加快建設具有全球重要影響力的消費中心。



行動計劃提出，大力促進家居消費。完善智能家居產業發展生態，打造智能家居消費體驗中心，構建「大家居」生態體系。鼓勵智能家居企業加快適配國產操作系統和芯片，推動家具、電視、影音娛樂、門鎖、廚具、照明、掃地機器人、健身器材等全面接入AI，打造智能家居「拳頭產品」。



行動計劃提到，加大優質產品推廣力度，鼓勵電商平台、大型商超等開設產品質量分級專區，推動全國農產品質量分級評價中心落地深圳。加強智慧商店、智慧街區、智慧商圈、智慧景區建設，打造導航導視、數字化景觀展示、營銷服務推送等智慧消費生態系統。



同時，大力促進家裝消費品「煥新」，開展家居消費季、家紡消費節、家裝消費節等促消費活動，鼓勵舊房裝修、局部改造和居家適老化改造。推動「開源鴻蒙+全屋智能」深度融合，建設智能家居展示區，打造以人為本的智慧生活空間。

《經濟通通訊社29日專訊》