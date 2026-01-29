《神州基金》公募基金規模達37.71萬億元，連續九個月創新高

中國證券投資基金業協會最新數據顯示，截至2025年底，境內公募基金管理機構共165家，其中基金管理公司150家，取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計37.71萬億元（人民幣．下同）。同2025年11月底相比，規模增長6957.48億元，連續九個月創下歷史新高。



分基金類型來看，2025年12月份，股基、債基以及貨幣基金規模和QDII基金均有不同程度的增長。權益類基金中，股票型基金淨值由11月份的5.8萬億元增至6.05萬億元，混合型基金份額雖略有減少，但淨值由3.6萬億元增至3.68萬億元，二者合計貢獻了3303億元的規模增量。債券基金淨值從10.52萬億元升至10.93萬億元，單月增長了4120億元。唯一規模減少的基金種類是貨幣基金，單月規模下降約1536億元。



拉長期限來看，自2025年4月以來，公募基金規模持續增長，不斷突破新關口。2025年4月底，公募基金規模首次突破33萬億元，6月底突破34萬億元，7月底再次突破35萬億元，8月底突破36萬億元，11月底突破37萬億元。

《經濟通通訊社29日專訊》