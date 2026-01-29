《提振消費》全國春節文化和旅遊消費月正式啟動，消費補貼超3.6億元

文化和旅遊部今日在福建省泉州市舉辦2026年全國春節文化和旅遊消費月主場活動，正式啟動該系列活動，以滿足群眾新春文旅消費需求。



本次消費月將從1月29日持續至3月初，各地將圍繞年俗、冰雪遊、親子遊等熱點推出文旅產品，舉辦約3萬場次文旅消費活動，同時發放超3.6億元人民幣消費券等補貼，還將推出門票減免、票根聯動優惠、跨區域文旅優惠等舉措，加大直達居民遊客的普惠政策力度。

《經濟通通訊社29日專訊》