【提振內房】專家：「三條紅線」不合時宜，應鼓勵金融機構支持地產投資

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

近日有消息稱，多家房企已不被監管部門要求每月上報「三條紅線」指標。據《新京報》報道，多家上市房企內部人士證實了上述消息。一位不願具名的房企負責人表示，目前已經不需要每月上報「三條紅線」指標，也沒有被要求上報其他類似指標。有出險房企內部人士透露，目前已不再執行每月固定報送的要求，公司總部與專班保持常態化對接，約1-2周開展一次會議溝通，涉及資產處置工作時，會跟進具體推進情況；若出現信訪等問題，專班也會及時進行風險提示。



「三條紅線」政策自2020年8月試點，2021年全面推行，監管部門為控制房企有息債務規模，要求房企每月上報指標，並根據觸線情況（紅/橙/黃/綠四檔）限制有息負債增速。「三條紅線」包括剔除預收款後的資產負債率不得超過70%、淨負債率不得超過100%、現金短債比不得小於1倍 。



*專家：金融機構過度收縮，開發商急需資金支持*



對於「三條紅線」的淡出，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示：「三條紅線」在目前情況下已經不合時宜。一方面，全國房企到位資金連續4年負增長，年均跌幅為-17.5%，由於地產下行，金融機構貸款投放已經過度收縮謹慎。同時，很多企業經營收縮，對貸款的需求在下降。另一方面，目前，房企高槓桿、高負債擴張模式正在消退。即便放開「三條紅線」，現在開發貸資金、預售資金都已經實現專款專用、封閉流轉，保障交付沒有問題，風險也降低了很多。



李宇嘉認為，目前應該鼓勵金融機構支持房地產投資。經過行業的調整，高風險企業的退出，行業整頓進入末期，留存下來的企業不乏經營穩健、風險可控、口碑很好的優質房企。但由於市場調整也開始進入探底階段，當前需求端比較疲弱，開發商銷售和回款尚不穩定，這時，如果融資不支持，可能導致「金融不支持-資金鏈緊張-降價甩賣-預期轉弱-銷售下滑-資金鏈緊張」的惡性循環。

《經濟通通訊社29日專訊》