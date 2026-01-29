《經濟時評》花旗預計中國2026年經濟增長目標降至4.5-5%

隨著中國地方陸續公布2026年經濟增長目標，投行花旗預測，決策者會將今年的國內生產總值(GDP)增長目標設定在4.5-5%，終結此前連續三年「約5%」的目標設置。同時該行維持對中國經濟今年將實際增長4.7%的預估。



花旗研報並稱，在目標調降情境下，該行此前預期的政策組合，即財政支出增量1萬億元人民幣、降息20基點及降準50基點，可能越來越接近一個上限水平。「尤其是在出口和新動能繼續支撐整體增長的情況下，增速目標的明確調降會降低對刺激措施的需求，」花旗集團首席中國經濟學家余向榮在報告中稱。



*首次降息降準推遲到首季後的風險上升*



花旗認為，今年首次降息降準推遲到一季度之後的風險也在上升。因為一個更切實可行的增長目標加上持續走強的股市，將降低短期內立即實施全面寬鬆政策的可能性。



該行指出，在已公布2026年經濟增長目標的20個地方中，有13個調降了目標，包括廣東（從2025年的5%左右下調至4.5-5%）和浙江（從5.5%左右下調至5-5.5%）等主要省份。除廣東、浙江外，天津的目標是4.5%，北京、河南均為5%左右，河北為5%以上，山東為5%以上。



*20省份去年增速超過或持平於全國水平*



另外，全國31個省份均已公布了2025年經濟增速，其中有20個省份增速超過或持平於全國水平，有15個省份增速高於2024年，但也有16個省份未能實現年初設定的增長目標。



據《財新》統計，2025年西藏以7%的增速繼續領跑全國，另有甘肅(5.8%)、河北(5.6%)和河南(5.6%)三省增速高於5.5%；包括江蘇、山東、浙江、四川、湖北、上海等經濟大省在內的14個省份增速在5.1-5.5%之間，高於全國5%的平均增速；福建、吉林增速與全國持平；有11個省份增速低於全國平均水平，其中遼寧(3.7%)、廣東(3.9%)、海南(4%)、山西(4%)、青海(4.1%)、雲南(4.1%)、黑龍江(4.2%)七省份增速低於全國幅度較大。

