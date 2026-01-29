  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

29/01/2026 15:31

《中國監管》彭博：中國擬收緊跨境投資計劃MRF，抑制資金流入美國等市場

　　據《彭博》引述知情人士透露，中國收緊了一個跨境投資計劃，對境外基金吸納中國內地客戶資金後的投資目的地作出限制，此舉可能會抑制資金流入美國等熱門市場。

　　報道稱，限制措施針對的是已有十年歷史、投資規模能達860億美元的基金互認(MRF)計劃。該計劃允許中港兩地投資者買入對方市場基金。知情人士稱，新政旨在保護自去年以來湧入該計劃的散戶投資者，且僅適用於新基金。

*中證監據報已向參與MRF的香港基金發布指導意見*

　　據彭博所見文件，中證監在2025年下半年向參與該計劃的香港基金發布指導意見，稱其將根據散戶投資者的風險承受能力，提高相關要求，確保基金投資組合的資產類別和地域分布多種多樣。知情人士稱，此前並無這種規定。

　　監管機構另外還在與申請人口頭溝通時告知，任何一個國家/地區的資產佔比不得超過基金總資產的50%，不過香港資產不受此限制。他們還補充說，高收益證券在基金資產中的佔比也有限制。這些指導意見不適用於現有產品。

　　中國於2015年推出MRF，允許基金募集至多6000億元人民幣資金，旨在開放資本市場，拓寬散戶投資者投資海外資產的路徑。但最新舉措表明，監管現在尋求加強對這類投資者海外投資敞口的管控，這一舉動可能會減緩全球資產管理公司參與該計劃的步伐。
《經濟通通訊社29日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰29/01/2026 15:38  【ＡＩ】回應中國批准進口首批H200芯片，外交部：向主管部門詢問

下一篇新聞︰29/01/2026 15:24  《中國要聞》財政部：１２月全國銷售彩票額同比降９﹒１％，全…

其他
More

29/01/2026 15:49  【中英關係】外交部：習近平和施紀賢的中英關係新願景，為兩國合作提供良好預期

29/01/2026 15:42  《駐京專電》商務部：支持芬蘭企業擴大對華出口、投資中國

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從達沃斯思索新舊秩序的含糊性

28/01/2026 19:13

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區