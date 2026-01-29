  • 會員
29/01/2026 17:36

【提振消費】國辦：鼓勵地方結合消化存量房等政策，支持旅居項目建設

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國辦鼓勵地方結合消化存量房政策支持旅居項目建設
▷ 支持民營資本依法開展網絡視聽服務，促進市場有序競爭
▷ 規範票務市場，完善退票制度，加強監管打擊倒賣

　　國務院辦公廳印發《加快培育服務消費新增長點工作方案》（下稱《工作方案》），提出要激發重點領域發展活力。其中，在旅居服務方面，《工作方案》表示，要培育一批旅居目的地城市（區域）。依法盤活用好農村閒置土地和房屋。鼓勵地方結合消化存量房地產等政策落實，支持旅居項目用地和服務設施建設。引導有條件的地方發展特色旅居細分市場，培育高品質旅居目的地和公共區域品牌。加強旅居區域協調合作和跨區域公共服務互通共享，支持旅居目的地結合市場需求適度擴大公共服務供給。

　　網絡視聽服務方面，研究支持民營資本依法依規開展網絡視聽服務。健全支持政策體系，促進超高清視頻、微短劇等網絡視聽服務市場有序競爭、創新發展，強化網絡視聽生態治理，豐富優質內容供給。

*規範票務市場，加強打擊和懲戒代搶、倒賣等行為*

　　另外，《工作方案》提出，要培育潛力領域發展動能。其中，在演出服務方面，探索將具備條件且有意願的演出團體、專業劇場調整為公益二類事業單位，建立健全激勵機制。規範票務市場，完善票務發行、退票制度，加大對票務平台及轉售平台的監管力度，加強對代搶、倒賣等行為的打擊和懲戒。

　　在情緒式、體驗式服務方面，《工作方案》表示，要創新監管方式，對新業態實施包容審慎監管，逐步完善相關監管要求。支持將具備條件的情緒式、體驗式服務相關職業納入國家職業分類體系。依托消費新業態新模式新場景試點等平台載體，支持建設若干消費帶動作用強的情緒式、體驗式服務消費新場景。加強對相關不法行為的打擊和懲戒，營造有利於新業態發展的消費環境。

 
《經濟通通訊社29日專訊》

