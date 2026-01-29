  • 會員
AH股新聞

29/01/2026 17:38

【提振消費】國辦：探索開展汽車改裝分級分類管理，加強房車露營基地建設

　　國務院辦公廳印發《加快培育服務消費新增長點工作方案》（下稱《工作方案》），提出要激發重點領域發展活力。其中，在汽車後市場服務方面，《工作方案》提出，推動汽車流通消費領域全鏈條創新發展，選擇部分城市開展試點，支持在汽車後市場重點領域先行先試，加快清理限制性措施，探索開展汽車改裝分級分類管理，健全傳統經典車認定體系，加強房車露營基地建設。

　　支持汽車博物館建設運營，鼓勵舉辦相關賽事及活動，打造汽車與旅遊、文化、體育等跨界融合創新項目。推動小微型客車租賃高質量發展。進一步促進自駕遊發展，改善自駕遊交通運輸條件。

*加快入境簽證全流程在線辦理全球覆蓋*

　　另外，在入境消費方面，做好單方面免簽國家試行期限延長相關工作，研究穩妥擴大單方面免簽、過境免簽、區域性免簽政策適用範圍。加快入境簽證全流程在線辦理全球覆蓋，提升境外人員出入境和入境居住便利度。打造「購在中國」品牌，推進國際化消費環境建設，培育國際消費集聚區、入境消費友好型商圈，優化涉外支付服務，增加離境退稅商店，提升公共場所多語種標識覆蓋率和國際化服務水平。
《經濟通通訊社29日專訊》

