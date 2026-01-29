【提振內房】人行：第四季新發放個人房貸加權平均利率降至3.06%

人民銀行網站公布，2025年第四季度全國新發放商業性個人住房貸款加權平均利率為3.06%，較2025年第三季的3.07%下降1個基點。



人行自2024年10月底開始，於每年1月、4月、7月、10月末公布上一季度的全國新發放房貸利率水平，供銀行和借款人參考。自發布以來，全國新發放商業性個人住房貸款加權平均利率已從3.33%逐步降至最新公布的3.06%。

《經濟通通訊社29日專訊》