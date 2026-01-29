【ＡＩ】騰訊元寶內地各大應用商店排名飆升，蘋果App免費榜第二

騰訊旗下AI助手元寶在內地各大應用商店排名飆升，在1月28日下午衝上蘋果中國區App Store免費榜第二位，僅次於字節跳動的「豆包」，顯示其在春節期間的熱度和用戶增長迅速。此外，在華為應用商城飆升排第一、VIVO應用商城下載榜第二。



1月25日，騰訊元寶宣布開啟2026新春活動，向用戶派發總額高達10億元人民幣的現金紅包，單個紅包最高可得10000元人民幣。騰訊元寶的紅包活動2月1日正式開啟，用戶可提前完成預約鎖定福利，但需將元寶App更新至2.55.0及以上版本，舊版本無預約入口。打開更新後的元寶App，首頁將展示「春節分10億」預約卡片，點擊卡片即可進入預約頁面。



騰訊元寶最近亦動作頻頻。最新消息，元寶正在搞AI社交新玩法「元寶派」內測，獲得內測資格的用戶可體驗全新的「元寶派」。「元寶派」是元寶全新的社交場景探索，用戶可以選擇創建一個「派」，或者加入一個已有的「派」。在「元寶派」，用戶可以體驗各項全新社交玩法，包括「問元寶」、「共享屏幕」、「一起看電影」等。

《經濟通通訊社29日專訊》