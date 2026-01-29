  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

29/01/2026 08:37

【ＡＩ】騰訊元寶內地各大應用商店排名飆升，蘋果App免費榜第二

　　騰訊旗下AI助手元寶在內地各大應用商店排名飆升，在1月28日下午衝上蘋果中國區App Store免費榜第二位，僅次於字節跳動的「豆包」，顯示其在春節期間的熱度和用戶增長迅速。此外，在華為應用商城飆升排第一、VIVO應用商城下載榜第二。

　　1月25日，騰訊元寶宣布開啟2026新春活動，向用戶派發總額高達10億元人民幣的現金紅包，單個紅包最高可得10000元人民幣。騰訊元寶的紅包活動2月1日正式開啟，用戶可提前完成預約鎖定福利，但需將元寶App更新至2.55.0及以上版本，舊版本無預約入口。打開更新後的元寶App，首頁將展示「春節分10億」預約卡片，點擊卡片即可進入預約頁面。

　　騰訊元寶最近亦動作頻頻。最新消息，元寶正在搞AI社交新玩法「元寶派」內測，獲得內測資格的用戶可體驗全新的「元寶派」。「元寶派」是元寶全新的社交場景探索，用戶可以選擇創建一個「派」，或者加入一個已有的「派」。在「元寶派」，用戶可以體驗各項全新社交玩法，包括「問元寶」、「共享屏幕」、「一起看電影」等。
《經濟通通訊社29日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從達沃斯思索新舊秩序的含糊性

28/01/2026 19:13

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區