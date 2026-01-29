  • 會員
AH股新聞

29/01/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開0.1%，金價暴漲，黃金概念股提示交易風險

▷ 黃金價格突破5500美元，多家公司提示交易風險
▷ 滬綜指高開0.11%，貴金屬板塊盤初上漲
▷ 中國批准三公司購買英偉達H200芯片共40萬顆

　　黃金歷史性升破5500美元每盎司，周三（28日）晚間，赤峰黃金(滬:600988)、西部黃金(滬:601069)等多家公司提示投資者注意交易風險。滬深股市今早個別走，滬綜指高開0.11%，報4155.92點，深成指低開0.07%，創業板指低開0.03%；貴金屬板塊盤初繼續衝高。

　　赤峰黃金公告稱，公司股票交易連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬於股票交易異常波動情形。公司主營業務為黃金採選，目前內部生產經營秩序正常，內外部經營環境未發生重大變化。近期，公司黃金產品的市場價格累計漲幅較大，預計將對公司經營業績產生一定影響。西部黃金同日發布股票交易異常波動公告稱，經自查，目前未發現其他可能或已經對公司股票交易價格產生重大影響的媒體報道或市場傳聞。目前公司關注到黃金市場熱度較高，黃金採選和冶煉是本公司主營業務之一，敬請廣大投資者理性投資、審慎決策，注意投資風險。

　　另值得留意的是，《路透》引述知情人士透露，中國已批准國內三家大型科技公司購買英偉達的H200人工智能芯片，他們包括字節跳動、阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)，三者已獲準購買共計40多萬顆芯片。目前仍不確定在隨後的批次中還會有多少公司獲得批准，也不確定中國政府使用什麼標準來確定是否符合資格。

　　人民銀行今日進行3540億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有2102億元逆回購到期，即今日淨投放1438億元。
《經濟通通訊社29日專訊》

