大國博弈
AH股新聞

29/01/2026 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.1%，地產股逆市反彈

　　滬綜指早盤窄幅震盪、半日微跌0.1%，報4147.15點，創業板指衝高回落，上午收低0.05%；深成指則升0.01%。滬深兩市半日成交額高見20165億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增1038億元或5.4%。個股跌多升少，兩市超2600隻個股下調。

　　盤面上，地產股逆市反彈，板塊半日收升3.2%，新城控股(滬:601155)、大悅城(深:000031)、深深房A(深:000029)漲停。《財聯社》消息，目前房企已不被監管部門要求每月上報「三條紅線」指標。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，「三條紅線」在目前情況下已經不合時宜，反而應該鼓勵金融機構支持房地產投資。

　　此外，貴金屬概念反覆活躍，湖南黃金(深:002155)4連升停。現貨黃金延續連日強漲氣勢，今日亞洲交易時段早盤一度衝破每盎司5600美元大關，最高漲至5602.22美元，再創歷史新高。

　　下跌方面，半導體產業鏈走勢較弱，半導體指數挫2.1%，神工股份(滬:688233)、北京君正(深:300223)均跌超6%。
《經濟通通訊社29日專訊》

