etnet專輯
29/01/2026 15:06

《Ａ股行情》中英元首會面，滬綜指收升0.16%，成交突破3.2萬億

免責聲明

▷ 中英元首北京會面 同意加強多領域合作
▷ 滬綜指收升0.16%報4157.98點 成交3.2萬億元
▷ 白酒、貴金屬、房地產板塊漲幅顯著

　　英國首相施紀賢昨日（28日）率領60餘名政商領袖組成的龐大代表團訪華，此行是自2018年後，英國首相首次訪問中國，備受市場關注。中國國家主席習近平今天在北京人民大會堂會見施紀賢，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長。施紀賢又提到，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。

　　滬深股市成交放量、升跌不一。滬綜指收升0.16%報4157.98點，三連升，深成指跌0.3%，創業板指軟0.57%。兩市全天成交3.2萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增2646億元或9%。

　　從板塊來看，白酒板塊午後爆發，金徽酒(滬:603919)、水井坊(滬:600779)等多股漲停。飛天茅台價格持續上漲，業內人士透露，臨近年末部分煙酒店提前備貨和茅台採取的控量策略，或是推動價格上漲的主要原因。貴金屬板塊活躍，西部黃金(滬:601069)7天4度漲停。房地產亦見反彈，板塊指數收漲3.2%。住建部主管媒體《中國房地產報》上日發布文章稱，多家房地產企業已不再被監管部門要求每月上報「三道紅線」相關數據，僅部分出險房企需向總部所在城市的風險處置專班組定期匯報資產負債率等核心財務指標。

　　隨著中國地方陸續公布2026年經濟增長目標，投行花旗預測，決策者會將今年的國內生產總值(GDP)增長目標設定在4.5-5%，終結此前連續三年「約5%」的目標設置。同時該行維持對中國經濟今年將實際增長4.7%的預估。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004753.87+0.76　
上證指數4157.98+0.1614858.00
深證成指14300.08-0.3017442.10
創業板指3304.51-0.57　
科創501507.64-3.03　
B股指數265.86-0.081.94
深證B指1265.96+1.081.00

《經濟通通訊社29日專訊》

