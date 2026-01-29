《Ａ股焦點》貴州茅台升0.6%，春節旺季需求，飛天茅台價格升至1600元

據《財聯社》報道，從市場獲悉，受春節旺季需求向好等因素影響，近日53度、500ml飛天茅台酒批價持續上漲，昨日已漲至約1600元（人民幣．下同）/瓶。從渠道人士處獲悉，受春節旺季需求向好等因素影響，部分茅台經銷商已到貨的飛天茅台（53度、500ml）一月和二月配額已售罄。



貴州茅台(滬:600519)今日高開，現升0.64%，報1332.1元。

《經濟通通訊社29日專訊》