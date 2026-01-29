《Ａ股焦點》中糧科技升逾2%，收到3000萬元貨幣補償款

中糧科技(深:000930)今日午間發布公告稱，公司於近日收到政府支付的貨幣補償款項，總額為3000萬元（人民幣．下同）。中糧科技表示，公司收到上述貨幣補償款，將嚴格按照《企業會計准則》的相關規定進行會計處理。具體的會計處理及其對相關財務數據的影響以公司年度審計機構的審計結果為准。



中糧科技現升2.14%，報6.67元。

《經濟通通訊社29日專訊》