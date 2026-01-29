  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

29/01/2026 14:09

《Ａ股焦點》中糧科技升逾2%，收到3000萬元貨幣補償款

　　中糧科技(深:000930)今日午間發布公告稱，公司於近日收到政府支付的貨幣補償款項，總額為3000萬元（人民幣．下同）。中糧科技表示，公司收到上述貨幣補償款，將嚴格按照《企業會計准則》的相關規定進行會計處理。具體的會計處理及其對相關財務數據的影響以公司年度審計機構的審計結果為准。

　　中糧科技現升2.14%，報6.67元。
《經濟通通訊社29日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰29/01/2026 14:10  【中英關係】習近平晤施紀賢，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係

其他
More

29/01/2026 14:53  美團外賣要求門店上傳門面、廚房等「一鏡到底」視頻，以核驗真實

29/01/2026 14:28  《中國房產》上海延長個人住房徵收房產稅試點有效期至２０３１年

29/01/2026 14:17  《行業數據》世界黃金協會：２０２５年全球黃金總需求５００２…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從達沃斯思索新舊秩序的含糊性

28/01/2026 19:13

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區