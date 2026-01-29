  • 會員
29/01/2026 10:07

《Ａ股焦點》銀價逼近120美元，AI等產業需求強，湖南白銀等白銀股漲

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 現貨白銀價格最高達每盎司119美元，年初升幅逾60%
▷ 華聯期貨指白銀供應增長乏力，光伏等產業需求支撐
▷ A股白銀股上漲，深圳水貝白銀銷售火爆，香港旅客購買

　　現貨白銀價格繼續上漲，今日最高曾衝破每盎司119美元，而年初以來不到一個月升幅已超過60%，去年全年累計漲幅更超過140%，創下本世紀以來最大年度漲幅。華聯期貨近日的研究觀點指出，白銀供應端增長顯著乏力，而光伏、新能源汽車、AI數據中心的發展對白銀需求構成剛性支撐，白銀市場連續第五年處於供應短缺狀態。

　　中國企業資本聯盟副理事長柏文喜則指，隨著黃金價格飆升至每盎司5000美元，避險資金轉向高波動、高槓桿的白銀市場。不過，他也提醒，光伏、新能源車、AI等產業的剛性需求雖然為銀價提供了堅實底部，但短期漲幅過大，確實積累了回調風險。

　　A股白銀股造好，湖南白銀(深:002716)漲逾6%，豫光金鉛(滬:600531)、恒邦股份(深:002237)揚超4%，紫金礦業(滬:601899)、盛達資源(深:000603)升近2%，山金國際(深:000975)升逾1%。

　　不少散戶也進入白銀投資市場。《證券時報》報道，深圳水貝街頭偶爾就會遇到一些人拖著小拉車，上面放的都是投資銀條。水貝一家貴金屬回收門店的負責人表示，「大約半年前，我們對接的工廠還有兩千條白銀滯銷，突然之間就賣爆了，現在工廠都在加點趕工」。

　　報道還稱，看到一些香港旅客前來水貝「淘銀」，他們表示，香港很多金店開始對銀條限購，很難買得到；而買銀條的香港旅客當中不乏中老年人，他們稱選擇投資銀條是感覺「真金白銀」比較踏實，會存放在自己位於深圳的房子裏。
《經濟通通訊社29日專訊》

