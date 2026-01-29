《中國要聞》內地足金首飾克價一夜漲百元，破1700元續創新高

金價高處未算高，現貨黃金今早逼近每盎司5600美元，高見5596美元，繼續打破紀錄。內地黃金市場迅速反應，部分主流金飾品牌足金首飾報價一夜上漲百元（人民幣．下同），突破1700元，再創歷史新高。其中，老廟黃金報價為每克1722元，單日上漲104元；周生生(00116)報每克1708元，單日上漲94元；老鳳祥(滬:600612)報每克1713元/克，單日上漲93元。

《經濟通通訊社29日專訊》