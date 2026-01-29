  • 會員
29/01/2026 11:07

【中英關係】習近平在北京人民大會堂會見英國首相施紀賢

　　據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢。

　　施紀賢昨日（28日）下午抵達北京，中國財政部長藍佛安、英國駐華大使等到場迎接。

　　施紀賢昨日到達北京下榻的酒店後，對隨行的英國商業代表團發表講話，強調與中方交往符合國家利益，並呼籲英企把握在華的商業機遇。他稱：「與中方交往符合國家利益，它是世界第二大經濟體。如果把香港也計算在內，中國就是我們的第三大貿易夥伴。」

　　據英國政府公布的代表團名單，隨同施紀賢訪華的有逾50家企業的高管和機構代表，包括空中巴士總法律顧問兼公共事務主管約翰．哈里森(John Harrison)、阿斯利康全球首席執行官蘇博科、渣打集團首席執行官溫拓思、滙豐集團主席利伯特、葛蘭素史克董事會主席司明麒、英國航空首席商務官Colm Lacy、英美資源集團董事長錢思鐸、安本集團首席執行官Jason Windsor、捷豹路虎首席執行官Pathamadai Balaji、邁凱倫首席執行官Nicholas Collins、保誠集團首席執行官華康堯、世界職業台球和斯諾克協會（世台聯）主席傑森．弗格森，以及英中貿易協會主席吳思田，涵蓋了金融、醫藥、製造業、文化等領域。
《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

