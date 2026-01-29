《中國要聞》航天科技集團：推動太空旅遊等發展，商業航天火箭航班化運輸

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《央視新聞》報道，中國航天科技集團表示，中國商業航天已奠定堅實的發展基礎。未來十年，是中國加快建設航天強國、發展新質生產力的「關鍵十年」。「十五五」時期，將謀劃推動太空旅遊、太空數智基礎設施、太空資源開發、太空交通管理等新領域發展。



其中，在太空旅遊方面，加快迭代形成亞軌道和軌道太空旅遊飛行器產品，完成相關無人或有人飛行驗證，建立完善的太空旅遊運營體系，實現亞軌道太空旅遊航班化運營，逐步發展軌道太空旅遊。太空數智基礎設施方面，建設吉瓦級太空數智基礎設施，創建雲、邊、端一體的新型太空體系架構，實現算力、存力、運力等深度融合，賦能「天數天算」、「地數天算」、「天地同算」。



*重點突破小天體資源勘查等關鍵技術*



太空資源開發方面，開展「天工開物」重大專項論證，建設太空資源開發綜合實驗和地面支持系統，重點突破小天體資源勘查、智能自主開採、低成本轉移運輸、在軌處理等關鍵技術。太空交通管理方面，開展太空碎片監測、預警、清除等關鍵技術攻關，為中國在太空交通管理國際規則制定中贏得主動奠定堅實基礎，為空間基礎設施安全運行提供保障。



此外，集團稱，未來集團將實施商業運載能力提升工程，研製具備國際競爭力的商業運載火箭，實現航班化運輸。形成近地軌道20噸級重複使用狀態運載能力，實現重複使用火箭規模化、商業化成熟應用。完成重型運載火箭研製和相關重複使用試驗，具備近地軌道百噸級入軌能力。同時，實施商業衛星效能躍升工程，研製新型衛星及先進載荷，開展衛星星座建設，包括開展國家衛星互聯網星座、千帆星座、各類新型應用衛星星座建設，研發一批世界一流的標誌性載荷產品，發展新一代平板衛星、軟件定義衛星、算力衛星、超低軌衛星等新型衛星。



集團又表示，中國商業航天將全面實施「155」戰略。「1」即錨定一流目標，以「一流技術」、「一流產品」、「一流供給」、「一流安全」、「一流服務」這「五個一流」為標準，建成技術先進、產品卓越、供給強健、服務優質的商業航天器及應用產業鏈。





