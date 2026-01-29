【ＡＩ】字節據報已開啟豆包手機助手正式版項目，料今年次季發布新機

據《36氪》旗下《智能湧現》報道，字節跳動已於去2025年底開啟豆包手機助手正式版項目，新機預計將於2026年第二季中晚期發布。



報道引述供應鏈人士稱，字節對新機的預期不低，比第一代的測試版大大提升。在模式方面，豆包二代手機依舊與中興努比亞合作，由中興負責硬件，豆包負責AI。



報道提到，字節方面對此暫無回覆。



*豆包據報與主流應用廠商談判常用權限*



報道又指，如何避免繼續被「圍剿」是產品的關鍵課題。報道引述消息指，豆包手機團隊與多數主流應用廠商談判，目前已經與部分互聯網公司（打車、外賣、訂票等）談好了部分常用權限。但這並不代表豆包手機接下來會拋棄原有系統級GUI Agent的路線。



一名手機行業人士分析，這是出於一種博弈策略--在豆包手機初代還沒有與互聯網廠商上桌談判的籌碼時，先用系統級GUI Agent的路線去打樣，以便繞開接口授權難題。



據了解，豆包手機的GUI Agent路線本質上是通過獲得手機操作系統的高級權限，讓AI像人一樣看懂手機屏幕並模擬點擊操作，實現「自動操作手機」的效果，因此無需應用廠商開放API接口授權。

