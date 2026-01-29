  • 會員
AH股新聞

29/01/2026 14:10

【中英關係】習近平晤施紀賢，雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平會見英國首相施紀賢，北京人民大會堂舉行
▷ 中英同意發展長期穩定全面戰略夥伴關係
▷ 中方提出拓展醫療、金融、人工智能等領域合作
▷ 習近平表態積極考慮對英實施單方面免簽政策
▷ 施紀賢率60餘位工商文化界代表訪華，提及香港橋樑作用

（註：原文事實點超過3項，依規則列出全部核心點）

　　據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢。雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。

　　習近平歡迎施紀賢訪華，指施紀賢公開提出中國是機遇、同中國接觸是必選項，「我對此表示讚賞」。中方願同英方發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，「中國農曆馬年春節即將到來，相信你這次訪問一定能取得成功，兩國合作也一定能一馬當先，為中英關係和兩國合作開新局」。

*習近平：要拓展醫療、金融等互利合作，積極考慮對英單方面免簽*

　　習近平強調，中英經貿合作的本質是互利共贏。雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智能、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮。希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。雙方要密切人文交流，進一步便利人員往來。歡迎英國政府、議會、地方各界多來中國參訪，增加對中國全面、客觀、正確的認知。中方願積極考慮對英實施單方面免簽。

　　習近平又指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願同英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局。

　　習近平並指，一段時間以來，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重衝擊。中英都支持多邊主義和自由貿易，應共同倡導和踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系，實現平等有序的多極化和普惠包容的全球化。

*施紀賢：樂見香港成兩國之間獨特重要橋樑

　　施紀賢表示，很高興成為8年來首位訪華的英國首相。此次率60多位英國重要工商、文化界代表訪華，足以展現英中合作的廣度和英方致力於深化擴大對華合作的決心。

　　施紀賢稱，英中是世界重要經濟體和聯合國安理會常任理事國，在當前動盪脆弱的國際形勢下，英方本著相互尊重、相互信任精神同中方建立長期穩定的全面戰略夥伴關係至關重要。英方願與中方保持高層交往，密切對話交流，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長。英方願同中方共同推動兩國立法機構等各界加強交往。

　　施紀賢又提到，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。中國在國際事務中發揮著關鍵作用，英方願同中方就應對氣候變化等全球性挑戰加強合作，共同維護世界和平穩定。
《經濟通通訊社29日專訊》

其他
More

