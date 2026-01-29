  • 會員
29/01/2026 18:10

新天綠色能源(00956)：去年累計完成發電量按年增加7.71%

　　新天綠色能源(00956)(滬:600956)公布，根據公司初步統計，2025年第四季度，集團按合併報表口徑完成發電量約444.3萬兆瓦時，按年增加3.66%；完成上網電量約433.8萬兆瓦時，按年增加3.66%。

　　截至2025年12月31日，累計完成發電量約1521萬兆瓦時，按年增加7.71%；累計完成上網電量約1484.5萬兆瓦時，按年增加7.71%。
《經濟通通訊社29日專訊》

