新天綠色能源(00956)：去年累計完成發電量按年增加7.71%

新天綠色能源(00956)(滬:600956)公布，根據公司初步統計，2025年第四季度，集團按合併報表口徑完成發電量約444.3萬兆瓦時，按年增加3.66%；完成上網電量約433.8萬兆瓦時，按年增加3.66%。
截至2025年12月31日，累計完成發電量約1521萬兆瓦時，按年增加7.71%；累計完成上網電量約1484.5萬兆瓦時，按年增加7.71%。
29/01/2026 18:10
