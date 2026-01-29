  • 會員
AH股新聞

29/01/2026 08:41

東岳集團(00189)上市附屬東岳硅材料去年盈轉虧最多2540萬人幣

　　東岳集團(00189)公布，非全資附屬東岳硅材(深:300821)預期截至去年12月31日止年度虧損1370萬至2540萬元（人民幣．下同），2024年度純利5676萬元。

　　該集團指，東岳硅材在去年度扣除非經常性損益的虧損160萬至310萬元，2024年度扣除非經常性損益的淨利潤7436萬元。
《經濟通通訊社29日專訊》

