  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

30/01/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》紅利股

　　今天（30日）談紅利股，十分可惜，在港難買到紅利ETF，此即不可省心買隻ETF便可了事，要轉個圈才可，怎轉圈，看下文。
　
　　2024年6月19日國新投資公告，於當日認購首批3隻港股通央企紅利主題基金，當日恒指曾飆升514點，不少中企股在當日升2%至4%，這個港股通央企紅利基金是甚麼？咁勁，可帶動港股和中企股勁升？
　
　　筆者無知，只能做文抄公。
　
　　中證國新港股通央企紅利指數（下稱「紅利指」）是甚麼？
　
　　下抄自國新投資有限公司公告：
　
　　2023年9月13日，中證指數有限公司公告，中證國新港股通央企紅利指數（代碼：931722）將以港元、人民幣和美元三種計價方式正式向境內外市場發布。
　
　　中證國新港股通央企紅利指數選取行業地位突出、經營穩健、現金流充沛、市值大、分紅高的50家港股央企上市公司，其中前5大權重股為中國神華(01088)、中國石油化工(00386)、中國海洋石油(00883)、中國移動(00941)和中國石油(00857)。該指數及後續擬推出的多幣種ETF產品，能為境內人民幣、離岸人民幣、港幣、美元等境內外資金提供配置央企上市公司的便捷通道，在更大範圍內為相關央企上市公司引入增量資金，促進港股央企上市公司估值水準的合理回歸。
　
　　中證國新港股通央企紅利指數的推出，將引導更多國際資本和產業資源向港股央企上市公司高效聚集，助力中央企業增強資本、人才、技術等各類要素全球化配置能力，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源實現高品質發展。同時，該指數的推出也將進一步助力中國特色估值體系的建設，推動內地與香港資本市場的互聯互通從「資金聯通」走向「目標相通」、「價值相融」。
　
　　可惜這些紅利ETF在A股易買，但在港難買到，但不用擔心，按紅利指數的十大權重，買入相關股便是。如買齊十隻有關權重股較犯本，便按自己財力，在此十隻權重股中，揀派息較高、流通性較好的股份來買，持之經年，也可以收取到紅利股的利了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區