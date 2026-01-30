《政政經經－石鏡泉》紅利股

今天（30日）談紅利股，十分可惜，在港難買到紅利ETF，此即不可省心買隻ETF便可了事，要轉個圈才可，怎轉圈，看下文。



2024年6月19日國新投資公告，於當日認購首批3隻港股通央企紅利主題基金，當日恒指曾飆升514點，不少中企股在當日升2%至4%，這個港股通央企紅利基金是甚麼？咁勁，可帶動港股和中企股勁升？



筆者無知，只能做文抄公。



中證國新港股通央企紅利指數（下稱「紅利指」）是甚麼？



下抄自國新投資有限公司公告：



2023年9月13日，中證指數有限公司公告，中證國新港股通央企紅利指數（代碼：931722）將以港元、人民幣和美元三種計價方式正式向境內外市場發布。



中證國新港股通央企紅利指數選取行業地位突出、經營穩健、現金流充沛、市值大、分紅高的50家港股央企上市公司，其中前5大權重股為中國神華(01088)、中國石油化工(00386)、中國海洋石油(00883)、中國移動(00941)和中國石油(00857)。該指數及後續擬推出的多幣種ETF產品，能為境內人民幣、離岸人民幣、港幣、美元等境內外資金提供配置央企上市公司的便捷通道，在更大範圍內為相關央企上市公司引入增量資金，促進港股央企上市公司估值水準的合理回歸。



中證國新港股通央企紅利指數的推出，將引導更多國際資本和產業資源向港股央企上市公司高效聚集，助力中央企業增強資本、人才、技術等各類要素全球化配置能力，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源實現高品質發展。同時，該指數的推出也將進一步助力中國特色估值體系的建設，推動內地與香港資本市場的互聯互通從「資金聯通」走向「目標相通」、「價值相融」。



可惜這些紅利ETF在A股易買，但在港難買到，但不用擔心，按紅利指數的十大權重，買入相關股便是。如買齊十隻有關權重股較犯本，便按自己財力，在此十隻權重股中，揀派息較高、流通性較好的股份來買，持之經年，也可以收取到紅利股的利了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



