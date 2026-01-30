  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

30/01/2026 09:03

【中英關係】李強晤施紀賢：完善政府間對話機制，加強金融監管、市場互聯互通等對接

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李強29日北京會見英首相施紀賢，討論完善對話機制
▷ 雙方簽署經貿、農食、媒體等領域合作文件
▷ 提及加強金融監管、市場互聯互通及新興產業合作

　　國務院總理李強29日下午在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的英國首相施紀賢舉行會談。李強表示，中英堅持開放合作、互利共贏是人心所向，符合雙方的共同利益。中方願同英方繼續相向而行，尊重彼此核心利益和重大關切，加強戰略溝通，打牢互信基礎，深化各領域合作，推動雙邊關係行穩致遠。

*深化人工智能、先進製造等新興產業合作*

　　李強指出，中方願同英方完善政府間對話合作機制，更加經常性地開展各層級各領域交往。雙方要更好發揮互補優勢，推動雙邊貿易擴容提質，加強金融監管、金融市場互聯互通等方面交流對接，深化人工智能、先進製造、清潔能源、數字經濟、現代航運服務等新興產業合作，相互賦能、更好發展。中國政府致力於為包括英國企業在內的各國企業來華投資提供良好環境，也希望英方為中國企業赴英投資提供公平、透明、非歧視的營商環境。

　　李強又指，近段時期，國際上單邊主義、保護主義、霸道霸凌大行其道。中英同為聯合國安理會常任理事國，應當展現大國擔當，加強多邊溝通協調，就治理赤字突出的問題深化合作，維護聯合國權威，維護多邊主義和自由貿易，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

*施紀賢：願同中方加強高層及各領域交往對話*

　　施紀賢表示，英中同為聯合國安理會常任理事國和二十國集團成員，發展長期穩定的全面戰略夥伴關係符合雙方利益，有利於促進全球經濟增長和世界繁榮發展。英方願秉持相互尊重、坦誠開放精神，同中方加強高層及各領域交往對話，支持開放自由貿易，深化貿易、金融、投資、製造業、服務業、文化等領域交流合作，歡迎中國企業赴英開展投資合作。英方願同中方加強多邊協調，共同應對全球性挑戰，開闢兩國關係新篇章。

　　會談後，兩國總理共同見證簽署經貿、農食、媒體、教育、市場監管等領域多項合作文件。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區