【中英關係】李強出席中英企業家會議閉幕式，籲弘揚「破冰精神」拉緊合作紐帶

國務院總理李強29日下午在北京人民大會堂同英國首相施紀賢共同出席中英企業家委員會會議閉幕式並分別致辭。110餘位中英企業和機構代表出席。李強表示，中英應當繼續弘揚「破冰精神」，拉緊合作紐帶。這不僅是兩國應對風險、共促發展的理性選擇，也是中英作為負責任大國攜手推動解決全球問題的應有擔當。



李強稱，中英互為重要經貿夥伴，有著廣泛共同利益。只要雙方堅持相互尊重、相向而行，排除干擾、開放合作，就能在相互成就中實現共贏、共創繁榮。



*做大雙邊貿易「新增量」，在人工智能、清潔能源等合作*



李強又指，中英企業可以圍繞四個方面聚焦發力。一是做大雙邊貿易的「新增量」，特別是把服務貿易培育成新的合作增長點。二是打造創新發展的「新引擎」，在人工智能、清潔能源、生物醫藥、高端製造等領域把握先機、相互賦能。三是開闢三方合作的「新藍海」，面向全球特別是南方國家市場開展更多合作，更好實現雙贏、多贏。四是激發人文交流的「新活力」，打造更多兩國民眾喜聞樂見的品牌項目，促進人員交往更加熱絡，實現經濟價值和民心相通的雙豐收。中國政府願同英國政府一道，為兩國企業合作和人文交流創造良好環境。希望兩國企業家和文旅、體育方面的各界人士發揮好橋樑紐帶作用，為促進兩國關係發展貢獻更大力量。



施紀賢表示，英中都是世界重要經濟體，共同利益廣泛。英政府願同中方本著互尊互信、求同存異的精神發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，加強各層級交往，深化貿易、投資、金融、科技、人文等領域互利合作，攜手應對全球性挑戰。希望兩國企業家和機構抓住機遇，開展更為緊密對話合作，更好惠及兩國和兩國人民。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》