  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

30/01/2026 09:05

【中英關係】李強出席中英企業家會議閉幕式，籲弘揚「破冰精神」拉緊合作紐帶

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李強與施紀賢29日北京出席中英企業家會議閉幕式
▷ 李強提四項合作方向：服務貿易/人工智能/清潔能源/三方合作
▷ 施紀賢倡深化貿易投資科技合作，發展全面戰略夥伴關係

　　國務院總理李強29日下午在北京人民大會堂同英國首相施紀賢共同出席中英企業家委員會會議閉幕式並分別致辭。110餘位中英企業和機構代表出席。李強表示，中英應當繼續弘揚「破冰精神」，拉緊合作紐帶。這不僅是兩國應對風險、共促發展的理性選擇，也是中英作為負責任大國攜手推動解決全球問題的應有擔當。

　　李強稱，中英互為重要經貿夥伴，有著廣泛共同利益。只要雙方堅持相互尊重、相向而行，排除干擾、開放合作，就能在相互成就中實現共贏、共創繁榮。

*做大雙邊貿易「新增量」，在人工智能、清潔能源等合作*

　　李強又指，中英企業可以圍繞四個方面聚焦發力。一是做大雙邊貿易的「新增量」，特別是把服務貿易培育成新的合作增長點。二是打造創新發展的「新引擎」，在人工智能、清潔能源、生物醫藥、高端製造等領域把握先機、相互賦能。三是開闢三方合作的「新藍海」，面向全球特別是南方國家市場開展更多合作，更好實現雙贏、多贏。四是激發人文交流的「新活力」，打造更多兩國民眾喜聞樂見的品牌項目，促進人員交往更加熱絡，實現經濟價值和民心相通的雙豐收。中國政府願同英國政府一道，為兩國企業合作和人文交流創造良好環境。希望兩國企業家和文旅、體育方面的各界人士發揮好橋樑紐帶作用，為促進兩國關係發展貢獻更大力量。

　　施紀賢表示，英中都是世界重要經濟體，共同利益廣泛。英政府願同中方本著互尊互信、求同存異的精神發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，加強各層級交往，深化貿易、投資、金融、科技、人文等領域互利合作，攜手應對全球性挑戰。希望兩國企業家和機構抓住機遇，開展更為緊密對話合作，更好惠及兩國和兩國人民。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區