【聚焦數據】財政部：去年財政收入21.6萬億下降1.7%，非稅收入降11%

財政部舉行新聞發布會，介紹2025年財政收支情況。財政部國庫司副司長鄭涌表示，2025年財政收入總體平穩運行，全國一般公共預算收入21.6萬億元人民幣，同比下降1.7%。其中，稅收收入增長0.8%，全年總體呈現穩步回升走勢，反映出經濟運行延續穩中有進發展態勢；非稅收入下降11.3%，主要是因為2024年一次性安排的中央單位上繳專項收益抬高了基數。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》