【企業盈警】凱盛新能源(01108)料全年淨虧損擴大至2.9億元人民幣

凱盛新能源(01108)(滬:600876)發盈警，預期去年全年淨虧損按年擴大至2.9億元人民幣，虧損增幅9007萬元人民幣。
公司稱，預期期內經營業績虧損主因光伏玻璃供需壓力持續，公司光伏玻璃毛利進一步下降；對存在減值跡象的資產計提減值準備。
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票
30/01/2026 18:12
凱盛新能源(01108)(滬:600876)發盈警，預期去年全年淨虧損按年擴大至2.9億元人民幣，虧損增幅9007萬元人民幣。
公司稱，預期期內經營業績虧損主因光伏玻璃供需壓力持續，公司光伏玻璃毛利進一步下降；對存在減值跡象的資產計提減值準備。
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票
下一篇新聞︰30/01/2026 18:03 【中英關係】雷軍現身中英企業家會議：小米預計四年內在英國開店150家
30/01/2026 17:46 【聚焦數據】財政部：去年國企利潤同比降6.3%三年來首降，營收增0.5%
30/01/2026 17:39 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
30/01/2026 17:38 【聚焦人幣】12月中國外匯市場總成交3.99萬億美元，全年42.64萬億美元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON