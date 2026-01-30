  • 會員
AH股新聞

30/01/2026 18:12

【企業盈警】凱盛新能源(01108)料全年淨虧損擴大至2.9億元人民幣

　　凱盛新能源(01108)(滬:600876)發盈警，預期去年全年淨虧損按年擴大至2.9億元人民幣，虧損增幅9007萬元人民幣。

　　公司稱，預期期內經營業績虧損主因光伏玻璃供需壓力持續，公司光伏玻璃毛利進一步下降；對存在減值跡象的資產計提減值準備。
《經濟通通訊社30日專訊》

