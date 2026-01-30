《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|4937.17
|貴州茅台
|(600519)
|4006.52
|中國平安
|(601318)
|3097.09
|瀾起科技
|(688008)
|2607.68
|兆易創新
|(603986)
|1916.38
|工業富聯
|(601138)
|1728.10
|中國石油
|(601857)
|1401.45
|招商銀行
|(600036)
|1364.38
|洛陽鉬業
|(603993)
|1299.26
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1281.54
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5955.29
|中際旭創
|(300308)
|5613.70
|天孚通信
|(300394)
|4539.90
|新易盛
|(300502)
|3326.08
|陽光電源
|(300274)
|2911.20
|美的集團
|(000333)
|2641.56
|立訊精密
|(002475)
|1805.72
|世紀華通
|(002602)
|1524.08
|北方華創
|(002371)
|1494.76
|科大訊飛
|(002230)
|1431.56
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》
