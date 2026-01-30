  • 會員
AH股新聞

30/01/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)4937.17
貴州茅台(600519)4006.52
中國平安(601318)3097.09
瀾起科技(688008)2607.68
兆易創新(603986)1916.38
工業富聯(601138)1728.10
中國石油(601857)1401.45
招商銀行(600036)1364.38
洛陽鉬業(603993)1299.26
恒瑞醫藥(600276)1281.54
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5955.29
中際旭創(300308)5613.70
天孚通信(300394)4539.90
新易盛(300502)3326.08
陽光電源(300274)2911.20
美的集團(000333)2641.56
立訊精密(002475)1805.72
世紀華通(002602)1524.08
北方華創(002371)1494.76
科大訊飛(002230)1431.56

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》

