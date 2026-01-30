《港滬深通》港股總市值51.9萬億元，滬深103萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(29日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2382
|312
|1702
|41
|2882
|38
|H股總數
(隻)
|428
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1062
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17087
|312
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|517955
|778
|563301
|930
|465806
|440
|流通市值
(億元)
|-
|-
|541496
|698
|399757
|440
|平均PE
(倍)
|16.10
|40.39
|15.34
|9.67
|33.81
|8.25
|成交
百萬元
|332229
|2162949
|1744877
《經濟通通訊社30日專訊》
