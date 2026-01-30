《神州頭條》報章頭版摘要：12條舉措加快培育服務消費新增長點

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見英國首相斯塔默

1月29日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的英國首相斯塔默。雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。習近平強調，中英經貿合作的本質是互利共贏。雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智能、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮。中方願積極考慮對英實施單方面免簽。



國辦印發工作方案加快培育服務消費新增長點

國務院辦公廳日前印發《加快培育服務消費新增長點工作方案》。工作方案提出，優化實施服務業經營主體貸款貼息政策；引導金融機構加大對服務消費新增長點領域經營主體的信貸投放力度，合理確定貸款利率水平，創新開發特色金融產品和服務。



民政部：探索使用投資融資等渠道設立民政科創基金

民政部1月29日消息，民政部近日印發的關於進一步推進民政科技創新的指導意見明確，探索使用投資融資、慈善公益捐贈等渠道，設立民政科技創新基金，支持適宜技術產品研發、產業化和場景應用。





《上海證券報》



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國辦12條舉措加快培育服務消費新增長點

國務院辦公廳1月29日發布《加快培育服務消費新增長點工作方案》，在激發重點領域發展活力、培育潛力領域發展動能、加強支持保障等三方面提出12條具體舉措。



新技術、新產品激發新動能，科創板公司「透底」業績增長密碼

Wind數據顯示，截至1月29日17時，近250家科創板公司「透底」2025年業績相關情況，其中125家公司預計實現盈利，佔比約五成。從歸母淨利潤增幅看，67家公司同比預計實現正增長（剔除扭虧），其中29家公司業績實現倍增。





《證券時報》



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國辦：聚焦九大領域，加快培育服務消費新動能

1月29日，國務院辦公廳發布《加快培育服務消費新增長點工作方案》，提出聚焦交通服務、家政服務、網絡視聽服務、旅居服務、汽車後市場服務、入境消費6個重點領域，以及演出服務，體育賽事服務，情緒式、體驗式服務3個潛力領域，加快培育服務消費新增長點，促進服務消費提質惠民，為經濟高質量發展提供有力支撐。



理性投資行穩致遠，金價飆升之際應有冷思考

現貨黃金站上5500美元/盎司新高，國內足金飾品價格突破1700元/克。2026年以來，國際、國內金價漲幅均超過15%，金價持續走高帶動市場情緒升溫，但熱度背後，市場的一系列風險訊號，卻在不斷提醒著每一位投資者：追金有熱度，更要防風險。