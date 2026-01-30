  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

30/01/2026 17:05

《神州經脈》去年財收降1.7%，滬指全月升4%，傳發特別國債注資險企

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年全國一般公共預算收入同比下降1.7%
▷ 滬指1月累漲3.76%，成交額縮量
▷ 傳中國擬發2000億特別國債注資險企，或首季公布

　　1月最後一個交易日（30日），滬深股市陷調整，滬綜指收跌0.96%報4117.95點，本月累漲3.76%，呈現先升後回走勢，1月中旬再創十年新高後小幅回落，最終企穩4100點上方。深成指今日收低0.66%，創業板指揚1.27%。兩市全天成交額約2.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3944億元或12%。

　　A股2026年開門紅，滬指開年即站上四千點大關並迎來連漲走勢，短時間內突破4100點關鍵位。市場交投活躍，兩市成交連續20個交易日突破2.5萬億，1月14日更逼近4萬億元創歷史新高。

　　美國財政部在周四發布的半年度外匯報告中表示，人民幣被「嚴重低估」，呼籲中國允許本幣及時有序地走強。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9486，較上個交易日4時30分收盤價跌26點子，兩連跌，全日在6.9481至6.9530之間波動。全月計，人民幣即期升值0.58%，是自去年8月以來第六個月升值。今日人民幣兌一美元中間價報6.9678，較上個交易日升93點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高，比市場預期偏弱219點子。

*今日新聞精選*

1. 中共中央政治局今日召開會議，審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》。中共中央總書記習近平主持會議。會議對5家黨組和中央書記處2025年的工作給予充分肯定，同意其2026年工作安排。會議強調，今年5家黨組要堅持穩中求進工作總基調，錨定「十五五」時期經濟社會發展重大戰略任務，努力實現良好開局。

2. 財政部舉行新聞發布會，介紹2025年財政收支情況。會上表示，2025年全國一般公共預算收入21.6萬億元，同比下降1.7%。其中，稅收收入增長0.8%，當中證券交易印花稅收入達到2035億元，增長57.8%。非稅收入下降11.3%，主要是因為2024年一次性安排的中央單位上繳專項收益抬高了基數。

3. 巴拿馬最高法院29日裁決長和旗下子公司運營巴拿馬運河附近兩個港口的合同無效，裁定合約違反憲法；該兩個碼頭是長和試圖出售的一個包含43個港口資產組合的一部分，潛在買方財團包括美國的貝萊德以及中國的中遠海運。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

4. 財政部今日宣布，自2026年2月2日起，對威士忌酒實施5%的進口暫定稅率。國家主席習近平、國務院總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際，昨（29日）分別與來華正式訪問的英國首相施紀賢會面後，中英雙方同意恢復舉行中英高級別安全對話，中方同意將威士忌酒進口關稅稅率由10%降至5%。業界預計，關稅下調將在5年內為英國威士忌出口商節省下2.5億英鎊。施紀賢今日轉抵上海，到訪上海豫園。

5. 據《彭博》引述知情人士稱，中國正考慮發行大約2000億元特別國債，向中國人壽、中國人保和中國太保等部分大型保險企業注資，在行業整合的背景下增強頭部險企實力。這將是中國首次通過發行特別國債向保險企業注資。知情人士稱，相關計劃最早可能於第一季度公布；大型險企未來或將承擔更多責任，協助處置弱資質同業的風險，而監管也一直在推動包括險資在內的中長期資金入市。

6. 據中國信通院最新公布的報告，2025年12月，國內市場手機出貨量2447.3萬部，同比下降29.1%，其中，5G手機2213.2萬部，同比下降27.3%，佔同期手機出貨量的90.4%。2025年1-12月，國內市場手機出貨量3.07億部，同比下降2.4%，其中，5G手機2.66億部，同比下降1.9%，佔同期手機出貨量的86.9%。

7. 美國時間29日盤後，蘋果公司發布了截至2025年12月27日的2026財年第一季度財務業績，當季營收和每股盈利均創出歷史新高。本財季，蘋果在所有地理區域都實現了增長。其中，大中華區銷售額飆升38%至255億美元，增長領先其他市場，主要是受惠於iPhone 17系列熱賣、以舊換新補貼加碼及本地化銷售策略奏效。

8. 廣東省統計局公布，2025年，廣東實現地區生產總值145846.76億元，同比增長3.9%；規模以上工業增加值比上年增長3%；社會消費品零售總額比上年增長2.8%；固定資產投資比上年下降17.3%。另外，深圳統計局公布，2025年深圳全市地區生產總值38731.80億元，同比增長5.5%；規模以上工業增加值同比增長5.4%；固定資產投資同比下降21.7%；社會消費品零售總額10259.93億元，同比增2.3%。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區