  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

30/01/2026 17:00

《鍾之日記》金股重傷累恒指，遭裁違憲長和跌

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指1月30日跌580點，主板成交3016億元
▷ 黃金股下跌，紫金礦業等跌幅4%-14%
▷ 長和巴拿馬港口合約違憲，股價跌4.6%

　　1月30日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　港股經歷七連升累漲1480點的強勢行情後，今日隨外圍回軟，加上A股下跌，恒指低開後回吐壓力持續湧現，盤中跌幅愈擴愈大，在接近最低位收市，全日收報27387，收跌580點或2.1%；不過，累計全月仍升6.85%。主板成交逾3016億元。

*A股守4100點，2026年首月漲3.8%*

　　1月最後一個交易日，滬深股市陷調整，滬綜指收跌0.96%報4117.95點，本月累漲3.76%，呈先升後回走勢，1月中旬再創十年新高後小幅回落，最終企穩4100點上方。深成指今日收低0.66%，創業板指揚1.27%。兩市全天成交額約2.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3944億元或12%。

　　A股2026年開門紅，滬指開年即站上四千點大關並迎來連漲走勢，短時間內突破4100點關鍵位。市場交投活躍，兩市成交連續20個交易日突破2.5萬億，1月14日更逼近4萬億元創歷史新高。2025年中國GDP增速成功達到5%的全年目標，增長背後最突出的「功臣」是出口和工業生產，內需疲弱令決策層制定今年工作任務時尤為注重提振消費、擴大國內市場。

​​​​​​　　另外，外圍風險上升，美國抓捕馬杜羅行動震驚全球，格陵蘭島問題又讓美歐關係緊張，中日局勢未見降溫，外交部再發呼籲，提醒中國公民春節期間避免前往日本。地緣政治及經濟不確定性增，資金紛紛湧現避險資產，現貨黃金、白銀不斷刷新歷史新高，貴金屬板塊成為最大亮點，本月漲超兩成。此外，英偉達H200芯片入華有大進展，國內半導體依然錄得升幅；AI應用概念強勢爆發；商業航天概念反覆活躍。

*國際金價高位回落，黃金概念重傷*

​​​​​​　　投資者獲利了結，國際貴金屬價格由歷史紀錄高位顯著回吐。現貨金價周四（29日）逼近每盎司5600美元再創新高後，一度急速回落，單日狂震近500美元，周五（30日）亞洲市時段再現沽壓，下試5100美元水平。

　　此前，大宗商品市場正經歷強勁的創紀錄升勢。在美元走弱與地緣政治緊張局勢加劇的雙重驅動下，黃金、銅及白銀等主要品種曾齊創歷史新高，顯示出避險交易一度重新主導市場。

　　今日黃金相關股重傷，紫金礦業(02899)收跌9.2%，紫金黃金國際(02259)挫10.7%，招金礦業(01818)跌近一成，山東黃金(01787)收低14%；周大福(01929)跌6.7%，周生生(00116)跌近4%。

　　投資大行依然看好金價，瑞銀將2026年3月、6月和9月的黃金價格目標上調至每盎司6200美元，此前的預測為5000美元，理由是投資增加帶動的需求強於預期。不過該行預計，在2026年美國中期選舉後，金價將小幅回落至每盎司5900美元。

　　瑞銀表示，現預期央行將持續購金，交易所交易基金(ETF)資金流入將增強，金條和金幣需求將上升，這些預期受到美國實際利率下降、全球經濟風險以及美國國內政策不確定性（特別是中期選舉和日益加劇的財政壓力）的支持。在上行情境下，金價將達到7200美元/盎司，在下行情境下將達到4600美元/盎司，同時指出美聯儲局鷹派立場可能加劇下行風險，而地緣政治緊張局勢升級則可能推高金價。

*巴拿馬港口合約被裁違憲，長和跌4.6%*

　　巴拿馬最高法院29日裁決長和(00001)旗下子公司運營巴拿馬運河附近兩個港口的合同無效，裁定合約違反憲法，使巴拿馬運河港口的營運前景不明。而巴拿馬這兩個碼頭是長和試圖出售的一個包含43個港口資產組合的一部分，潛在買方財團包括美國的貝萊德以及中國的中遠海運。

　　受消息拖累，長和盤中跌幅一度擴大至超5%，全日挫4.6%，中遠海控(01919)陪跌2%。

　　中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上就此事回應稱，有關企業已經第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

　　巴拿馬港口公司早前發聲明反擊指，就巴拿馬司法部的裁決，雖然巴拿馬港口公司尚未接到此項裁決的通知，但認為該裁決違反了相關的法律框架及批准合約的法例，有違誠信及背棄合約精神，令人不齒。該合約一直保障巴拿馬港口公司營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭，至今已近30年。聲明並指，營運28年以來，巴拿馬港口公司及其投資者已投資超過18億美元於巴拿馬的基建、科技和人才培育，這一金額是該國其他任何港口營運商投資額的數倍。

　　公開信息顯示，長和自上世紀90年代起在巴拿馬運河兩端經營港口業務，相關合約於2021年續約。去年3月，長和宣布擬向貝萊德牽頭財團出售內地和香港以外的港口業務，包括巴拿馬兩個港口，此舉一度引發國家市場監管總局介入審查；同年7月，長和宣布將邀請中資企業加入買家財團，冀交易獲監管機構批准。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區