30/01/2026 09:06

【ＡＩ】阿里、字節跳動將於春節前後推出新模型，爭奪雲市場份額

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 阿里、字節跳動春節前後推出新AI模型
▷ 字節跳動將發布大語言/圖像/視頻生成三款模型
▷ 阿里同期推出Qwen3.5模型並進行假日營銷

　　據內媒報道，知情人士透露，字節跳動計劃於下月發布三款新模型，涵蓋大語言模型、圖像生成及視頻生成領域，旨在利用其快速增長的雲服務業務挑戰阿里巴巴的市場地位。這一發布時間點選在2月中旬的春節假期，意在利用假期這一關鍵的用戶流量窗口。

　　阿里巴巴亦將在同一時期推出旗艦模型Qwen 3.5，該模型據稱具備強大的數學和編碼能力。此外，阿里計劃對其面向消費者的Qwen AI應用進行大規模假日營銷推廣，意圖正面挑戰目前用戶量最大的豆包聊天機器人。此次交鋒正值DeepSeek等競爭對手也計劃發布新模型的時刻，將決定未來數年的中國AI雲市場的格局歸屬。摩根大通預測，到2030年，該市場規模將達到近900億美元。

　　據悉，字節跳動正準備發布的具體產品包括其新的旗艦大語言模型豆包2.0，圖像生成模型Seedream 5.0，以及視頻生成模型SeedDance 2.0。阿里巴巴計劃推出的Qwen 3.5旗艦模型專門針對複雜的推理任務進行了優化。此前據科技媒體《The Information》的報道，DeepSeek可能在2月中旬農曆新年前後發布下一代旗艦AI模型V4。

　　除了即將推出的模型外，據三位知情人士透露，字節跳動和阿里巴巴都在致力於雄心勃勃的長期項目，旨在開發一種一體化的AI模型，該模型不僅能處理，還能無縫生成文本、圖像、音頻、視頻和代碼。
《經濟通通訊社30日專訊》

