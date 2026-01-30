《神州期貨》多家銀行上調個人客戶上金所延期合約保證金比例

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

近期貴金屬市場風險顯著增加，多家銀行發布調整個人客戶上海黃金交易所延期合約保證金比例的通知。



1月28日，建設銀行(00939)(滬:601939)發布通知稱，自2026年1月29日收盤清算時起，Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12、Ag(T+D)合約的保證金比例從44%調整為60%。



工商銀行(01398)(滬:601398)1月27日通知稱，自2026年1月28日收盤清算時起，該行代理個人客戶Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合約的標準交易保證金比例由43%調整為60%，差異化保證金作同向、同幅度調整；該行代理個人客戶Ag(T+D)合約的標準交易保證金比例由47%調整為60%，差異化保證金作同向、同幅度調整。



郵儲銀行(01658)(滬:601658)則於1月21日宣布，自2026年1月22日收盤清算時起，對代理個人上金所業務（包括黃金延期合約和白銀延期合約）的交易保證金比例進行調整。其中：Ag(T+D)、Au(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、mAu(T+D)合約保證金比例均從80%調整為120%。這已是郵儲銀行在一個月內第三次對該行個人客戶上金所延期合約保證金比例進行調整。



南開大學金融學教授田利輝表示，當前國際金價處於歷史高位，銀行作為做市商與代理方，提高保證金比例是為市場潛在的劇烈出清預置必要的風險緩沖。他指出，這也表明金融機構對貴金屬交易業務的認知，已從單純的「中間業務收入」轉向「潛在風險敞口」管理，這是中國金融體系風險管理成熟化的重要標誌。

