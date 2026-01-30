【內房困局】萬科：銷售下滑形勢嚴峻，正全力推進改革化險工作

萬科(02202)(深:000002)在互動平台表示，房地產行業目前正處於新舊模式轉換的重要時期，公司銷售持續下滑，整體經營形勢依然十分嚴峻。當前公司在各方支持下，全力推進改革化險工作。



萬科稱，一直以來，公司持續在與金融機構協調優化融資條件，降低利息成本，融資利率也是呈逐年下降趨勢，目前已取得較好進展。有關公司的融資情況，請參閱公司定期報告。

《經濟通通訊社30日專訊》