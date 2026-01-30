【中英關係】中英恢復高級別安全對話，英國威士忌進口關稅降至5%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家主席習近平、國務院總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際，周四（29日）分別與來華正式訪問的英國首相施紀賢會面。中英雙方在施紀賢訪華期間達成一系列正面成果：雙方同意恢復舉行中英高級別安全對話，中方降將威士忌酒進口關稅稅率由10%降至5%。英國首相府在同日宣布，中國將允許英國公民免簽證入境中國，停留期限不超過30天；英國藥廠阿斯利康亦宣布，將在2030年之前向中國投資150億美元。兩國領導人見證簽署經貿、農食、文化、市場監管、執法合作等領域12個政府間合作文件。



《新華社》報道，中英雙方同意致力於發展中英長期穩定的全面戰略夥伴關係，建立高級別氣候與自然夥伴關係，恢復舉行中英高級別安全對話，原則同意恢復兩國立法機構正常交往，中方歡迎英國議員多來中國參訪，並將積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策。



此外，雙方將於年內舉辦新一輪戰略對話和經濟財金對話，同意進一步加強雙向貿易投資合作。雙方歡迎成立中英金融工作組並召開首次會議，歡迎中國銀行倫敦分行成為第二間在英人民幣清算行。中方將威士忌酒進口關稅稅率由10%降至5%。



*英國公民免簽入華30天，施紀賢向習近平送曼聯贏阿仙奴足球*



同日，英國首相府宣布，中國將放寬對英國公民的入境規定，容許英國公民，不論商務或旅遊目的，免簽入境30日。



施紀賢形容會談氣氛良好且富有成效。兩國在威士忌關稅、中國對英免簽證待遇，以及打擊非法移民的情報交流與合作方面，均取得了非常良好的進展，特別是針對偷渡小艇及其引擎零件的管控。施紀賢在出席英中貿易委員會活動致辭時稱，中國是世界經濟強國之一，不同企業都一直希望拓展在中國業務，英方未來將為他們提供支援。



此外，施紀賢在與習近平會面時，向習近平送贈1月25日英超曼聯對陣阿仙奴所用的足球，當日曼聯以3比2反勝。據報熱愛足球的習近平，是曼聯的支持者，施紀賢則支持阿仙奴。（ry，ct）

