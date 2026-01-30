  • 會員
30/01/2026 09:30

《Ａ股行情》金價巨震，滬綜指低開0.6%，國辦提出加快培育消費新增長點

免責聲明

▷ 金價逼近5600美元後暴跌近9%
▷ 滬綜指低開0.63%報4131.99點
▷ 國辦印發方案加快培育服務消費新增長點

　　受地緣政治風險推動的強勁買盤帶動，金價周四(29日)晚間逼近5600美元歷史高位後跳水，一度高位暴跌近9%。白銀創下121美元新高後一度挫超12%。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.63%，報4131.99點，深成指低開0.6%，創業板指低開0.09%。開盤貴金屬股跌幅居前。

　　國務院辦公廳日前印發《加快培育服務消費新增長點工作方案》，提出3方面支持政策。一是聚焦交通服務、家政服務、網絡視聽服務、旅居服務、汽車後市場服務、入境消費等重點領域，從優化服務供給、推進先行先試等方面發力，激發發展活力。二是聚焦演出服務、體育賽事服務、情緒式體驗式服務等潛力領域，培育發展動能。三是通過健全標準體系、加強信用建設、強化財政金融支持等，加強對培育服務消費新增長點的支持保障。昨日白酒股提前漲，今日旅遊股盤初走強。

　　另外，《中國證券報》引述民生銀行首席經濟學家溫彬觀點稱，人行將繼續加大流動性投放力度，靈活搭配公開市場操作各項工具，保持流動性充裕，並通過靈活開展國債買賣來實現貨幣投放、貨幣財政協同、調整國債殖利率曲線等多重功能。中國銀河證券固收首席分析師劉雅坤稱，在積極財政前置發力背景下，人行配合發債節奏維護流動性充裕至關重要，預計國債買賣工具後續有進一步加力空間。

　　人行今日進行4775億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1250億元逆回購到期，即今日淨投放3525億元。人行本周共進行17615億元逆回購，對沖本周11810億元的到期量，即人行全周放水共5805億元。
《經濟通通訊社30日專訊》

