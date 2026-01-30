《Ａ股行情》滬綜指急跌1.6%失4100點，黃金概念領跌

受地緣政治風險推動的強勁買盤帶動，金價周四（29日）晚間逼近5600美元歷史高位後跳水，一度高位暴跌近9%。此外，美國財政部在周四發布的半年度外匯報告中表示，人民幣被「嚴重低估」，呼籲中國允許本幣及時有序地走強，如果未來有證據表明中國為阻止人民幣升值而透過正式或非正式渠道作出干預，有可能將其列為匯率操縱國。人民幣兌一美元中間價今報66.9678，較上個交易日升93點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高，比市場預期偏弱219點子，顯示監管一邊釋放升值壓力，一邊過濾超出容忍範圍的單邊預期，避免單邊預期進一步激化。



滬深股市今早集體低開後跌幅加深，滬綜指現挫1.57%報4092.59點，失守4100點，深成指走低1.82%。



黃金概念領跌，曉程科技(深:300139)、萊紳通靈(滬:603900)、赤峰黃金(滬:600988)、中金黃金(滬:600489)、山東黃金(滬:600547)等紛紛跌停。現貨金跌幅擴大，最新下跌4%至每盎司5173.54美元；現貨銀最新跌逾5%，至每盎司109.89美元。

《經濟通通訊社30日專訊》